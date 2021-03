Auch im Ruhestand bleibt Elisabeth Bußmann den Bürgern in Alfhausen erhalten

Elisabeth Bußmann (Mitte) geht in den Ruhestand, Dank und gute Wünsche gab es dazu von Michael Wernke, Stefan Winter, Jens Droppelmann und Agnes Droste. (von links)

Samtgemeinde Bersenbrück

Alfhausen. Elisabeth Bußmann war mehr als vier Jahrzehnte lang Angestellte der Samtgemeinde Bersenbrück. Die meiste Zeit hat sie im Gemeindebüro in Alfhausen gearbeitet. Jetzt geht sie in Rente – aber nicht so ganz.

„Ich habe hier immer sehr gerne gearbeitet und besonders den Kontakt zu den Alfhausern sehr gemocht. Daher bin ich froh, noch nicht ganz zu gehen“, erklärte Elisabeth Bußmann, warum sie auch nach ihrer offiziellen Verabschiedung in den Ruhe