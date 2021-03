Eines der neuen Windräder im Windpark Drehle könnte das Wappen der Gemeinde Gehrde tragen. Der Beton der alten Türme soll an Ort und Stelle zu Schotter für Wegebau und Standplätze zerkleinert werden.

Hans Schmutte

Gehrde. In etwa zwei Jahren soll es in Gehrde ein Windrad geben, an dem die Bürger sich finanziell beteiligen können. Noch hält sich das Interesse in Grenzen, auch weil noch unklar ist, was die Gehrder mit dem erzeugten Strom verdienen können. Die Gemeinde will die Pläne weiter trotzdem vorantreiben. Doch es gibt auch kritische Stimmen.

Wie berichtet sollen im Zuge eines Repowering im Windpark Drehle vier Windräder abgebaut und durch drei neue wesentlich leistungsstärkere Anlagen ersetzt werden. Eins davon wollen die Windparkbetreiber der Gemeinde Gehrde und dere