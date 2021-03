Auf diesem Gelände soll Gehrdes zweiter Kindergarten entstehen.

Gemeinde Gehrde

Gehrde. Gehrdes zweiter Kindergarten wird wohl erst 2023 in Betrieb gehen. Noch hat die Gemeinde aber eine "Notreserve" an Betreuungsplätzen, hieß es in einer Sitzung des Gemeinderates am vergangenen Donnerstag. Auf einen Elternparkplatz auf dem Gelände möchte die Gemeinde vorerst weiter verzichten.

Der Kindergarten Sonnenschein in Gehrde ist voll. Eine provisorische Gruppe ist bereits in der Grundschule untergebracht. Falls nötig, könne die Gemeinde eine weitere Kindergruppe im evangelischen Jugendheim unterbringen, berichtete Bürgerm