Auch in Alfhausen immer wieder ein emotionaler Anblick: die Rückkehr der Störche aus dem Winterquartier.

Margarete Hartbecke

Alfhausen. Mit dem Südwind und der Schönwetterphase nach den starken Frösten sind die ersten Störche wieder zu ihren alten Horsten zurückgekehrt. Die Alfhausener hatten sie schon erwartet und deshalb ihre Nistplätze, die in den kommenden Monaten zur Kinderstube werden, hergerichtet.

Zwei Paare sind wieder an ihren alten Horsten bei Norbert Wellbrock im Gewerbegebiet sowie bei Hans Barlage an der Gosestraße angekommen. Auch Michael Starmann hat schon zwei Störche auf dem Horst in Bruchhausen gesichtet.