Großes Interesse am neuen Baugebiet in Rieste

Anfang 2021 könnten die ersten Bauherren mit der Errichtung von Wohnhäusern im Riester Gebiet "Südlich der Bahn" beginnen (Symbolbild).

dpa/Daniel Karmann

Rieste. Das geplante Wohnbaugebiet „Südlich der Bahn“ in Rieste hat die nächste Hürde genommen: Im Bauausschuss gab es nach kleineren Ergänzungen Zustimmung von allen Seiten für den Bebauungsplan. Bis zum Sommer stehen noch weitere Schritte an, Interessenten können sich aber schon jetzt bei der Gemeinde melden.

Das öffentliche Interesse an dieser Ausschusssitzung war groß: Rund 30 Zuhörerinnen und Zuhörer waren in den "Raum Rieste" des Hotelrestaurants Piazza am Alfsee gekommen. Grund war vor allem das Wohnbaugebiet "Südlich der Bahn", das auf kna