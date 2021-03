Band 2 der "Zeitreise ins Mittelalter" von Jürgen Espenhorst ist erschienen. Ehefrau Brigitte wirkte unter anderem als Fotografin mit.

Georg Geers

Bersenbrück. Band 2 der „Zeitreise ins Mittelalter“ ist erschienen. In ihm beschreibt Jürgen Espenhorst, wie der Altkreis Bersenbrück von den Ankumer Höhen und den Dammer Bergen aus besiedelt wurde.

Genau 800 Jahre ist es her, dass der Name „Bersenbrück“ zum ersten Mal in einem Schriftstück auftauchte. Doch was geschah in den Jahrhunderten davor? Autor Jürgen Espenhorst wagt einen Blick in diese Zeit und fördert Neues zutage, nicht nur