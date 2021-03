Warum der Friseursalon "Hair Kulisse" in Bersenbrück grün angestrahlt wird

Grün ist die Hoffnung: Um ein Zeichen zu setzen, wird das Friseurgeschäft "Hair Kulisse" in Bersenbrück zurzeit gegen Abend grün illuminiert.

Marlena Tomoor

Bersenbrück. Abends wird die „Hair Kulisse“ in Bersenbrück in diesen Tagen grün angestrahlt. Das Friseurgeschäft will damit ein Zeichen der Hoffnung setzen: Ein Zeichen der Hoffnung, dass die Corona-Pandemie sich ihrem Ende nähert.

Die Idee hatte Suro Tamoyan, der mit seinem Bruder Ivan zusammen die „Hair Kulisse“ in Bersenbrück und den „Barber Shop“ in Quakenbrück betreibt. Suro Tamoyan spach Laurens Tomoor an. Der hat eine kleine Firma für Beleuchtungstechnik. Im v