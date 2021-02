Abstrich durch die Nase: So funktioniert der Corona-Schnelltest in Bersenbrück

Ein bisschen unangenehm ist es schon, sagt Andy Thale, nachdem Rettungssanitäterin Melanie Rebe bei ihm den Abstrich genommen hat.

Nina Strakeljahn

Bersenbrück. Der Landkreis Osnabrück bietet seit einigen Tagen kostenlose Corona-Schnelltests an, darunter in Bersenbrück und Quakenbrück. Wie melde ich mich an, was passiert bei einem solchen Test und wie lange dauert es, bis ich ein Ergebnis habe? Wir haben den Test gemacht.

Wer im Landkreis Osnabrück wohnt oder arbeitet, kann sich in einem der insgesamt fünf Corona-Testzentren kostenlos testen lassen. Auf der Internetseite www.terminland.de/drk-testzentren-os kann man einen Termin in dem Wunsch