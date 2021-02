Reichen die Kita-Plätze in der Samtgemeinde Bersenbrück? Das ist der aktuelle Stand

Bekommt mein Kind einen Platz in der Kita? Diese Frage treibt viele Eltern in der Samtgemeinde Bersenbrück um. (Symbolfoto)

dpa/Monika Skolimowska

Bersenbrück . Gute Nachricht für alle Eltern in der Samtgemeinde Bersenbrück: Im Kindergartenjahr 2021/22 können nach aktuellem Stand alle angemeldeten Kinder in einer Kita untergebracht werden. In einer Mitgliedsgemeinde könnte es allerdings eng werden.

Wie Dagmar Röben-Guhr, Fachdienstleiterin der Samtgemeindeverwaltung, in einer Sitzung des Bildungsausschusses am Mittwoch in Bersenbrück berichtete, könnten laut Stand vom November 2020 im neuen Kindergartenjahr ab August 2021 alle Kinder