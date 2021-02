Trotz Retouren-Aus: 200 Adidas-Mitarbeiter in Rieste sollen bleiben

Die Zufahrt zum Logistikzentrum des Sportartikelgiganten im Niedersachsenpark an der Autobahn 1 bei Rieste und Neuenkirchen-Vörden.

Archiv/Marcus Alwes

Rieste. Der Sportartikelhersteller Adidas wird seine Retourenabteilung im Niedersachsenpark in Rieste schließen, die 200 davon betroffenen Arbeitsplätze gehen jedoch nicht verloren. Die Mitarbeiter sollen bleiben, sagt das Unternehmen.

Adidas verzeichne starke Wachstumsraten im Online-Geschäft und damit einhergehend "eine steigende Anzahl an Rücksendungen", erklärt Pressesprecher Stefan Pursche in einer schriftlichen Stellungnahme. Daher werde in den nächsten Monaten "die