Auf dem Gelände des ehemaligen Kärwerks könnte Bersenbrücks neuer Kindergarten gebaut werden.

Horst Schwitalla

Bersenbrück. Die Stadt Bersenbrück scheint einen Standort für ihren vierten Kindergarten gefunden zu haben. Sie prüft, ob sich das Gelände des ehemaligen Klärwerks für einen Neubau eignet.

Dies teilte Bürgermeister Christian Klütsch in Stadtratssitzung am Donnerstag mit. Die Stadt hatte seit längerem nach einem passenden Grundstück im Norden Bersenbrücks gesucht. Dort soll in Höhe der Hertmann-Siedlung in absehbarer Zeit