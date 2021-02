Kostenlose Corona-Schnelltests in Quakenbrück und Bersenbrück möglich

In Quakenbrück und Badbergen richtet der Landkreis Osnabrück Zentren für kostenlose Corona-Schnelltests ein. Das Ergebnis der Untersuchung liegt binnen weniger Minuten vor (Symbolfoto).

Sebastian Gollnow/dpa

Quakenbrück/Bersenbrück. Um die Ausbreitung des Coronavirus unter Kontrolle zu halten, sind Schnelltests ein wichtiges Instrument. In Quakenbrück und Bersenbrück hat der Landkreis Osnabrück jetzt zwei Schnelltestzentren eingerichtet, in denen sich die Bürger kostenlos testen können. Am Samstag, 20. Februar 2021, geht es los.

In Bersenbrück wird das Zentrum im Gebäude der Kreissparkasse Bersenbrück, Lindenstraße 4 (Eingang über die Nordstraße), eingerichtet. Geöffnet ist es mittwochs von 16 bis 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr). In Quakenbrück steht a