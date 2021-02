Eine Postkartenansicht des Bersenbrücker Marktplatzes im Jahr 1903 mit der Klosterpforte und der späteren Markt-Apotheke.

Archiv Gunther König

Bersenbrück. Der Marktplatz in Bersenbrück hat eigentlich zwei Wahrzeichen: Nicht nur das markante Erscheinungsbild der Klosterpforte ist überregional bekannt. Auch die Markt-Apotheke im historisch restaurierten Bürgerhaus hat Wiedererkennungswert. In diesem Jahr blickt die erste Apotheke Bersenbrücks auf ihr 100-jähriges Bestehen.

Es ist ein ereignisreiches Jahrhundert, in dem sich auch in Bersenbrück so einiges verändert hat, weiß Inhaber und Apotheker Gunther König. Während die Einwohnerzahl über die Jahrzehnte stetig wächst und Bersenbrück zur Stadt avanciert, ste