Bersenbrücks neues Schneelager: Eigentlich hätte auf diesem Grundstück an der Lindenstraße ein Verwaltungs- und Wohngebäude errichtet werden sollen.

Reinhard Rehkamp

Bersenbrück. Wohin mit dem vielen Schnee? Diese Frage stellen sich in diesen Tagen nicht nur Hausbesitzer, sondern auch viele Ladeninhaber in den Innenstädten. Die Fördergemeinschaft Aktuelles Bersenbrück hat nun die Initiative ergriffen und auf eigene Kosten die Schneehaufen aus der Bersenbrücker Innenstadt abfahren lassen.

