Der Spaß kann beginnen: Thies Heitmann holt mit seiner Mama die Karnevalüberraschungstüte ab.

Kindergarten Sonnenschein

Gehrde. Ein bisschen Karnevalsspaß geht auch in Coronazeiten, heißt es im Kindergarten Sonnenschein in Gehrde. Das Team fand einen Weg.

Helau! Alaf! Juchhei! So sollte es am Rosenmontag eigentlich durch einen bunt geschmückte Kindergarten Sonnenschein in Gehrde klingen. Eigentlich? Ja leider, denn der Lockdown mit geschlossenen KiTas und Rahmenhygien