Lieber mit der Maschine als mit der Hand – Schneeräumen war am Montag im Altkreis Bersenbrück angesagt.

Franz-Josef Dirkes

Altkreis Bersenbrück. Der massive Wintereinbruch am Wochenende hat das Leben im Altkreis Bersenbrück ausgebremst und teilweise lahmgelegt. Am Montag waren die Einwohner im Nordkreis damit beschäftigt, sich die Wege buchstäblich durch die Schneemassen zu bahnen. Zwar schneite es nur noch vereinzelt und auch der eisige Ostwind flaute ab, doch die weiße Pracht und der Dauerfrost hielten die Menschen in Atem – ein Überblick.

Wer nicht musste und wer konnte, der blieb auch am Montag zu Hause. Doch es gibt Menschen, die werden einfach gebraucht – in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zum Beispiel. Am Christlichen Krankenhaus Quakenbrück (CKQ) lief „alles im n