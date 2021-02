So lassen sich Wasserleitungen und Zähler vor Frost schützen

Nur gut geschützte Wasserzähler halten Frost unbeschadet stand.

Wasserverband Bersenbrück

Bramsche/Bersenbrück. Für die nächsten Tage gibt es Dauerfrost in den Regionen Bramsche und Bersenbrück. Deshalb gibt der Wasserverband Bersenbrück Tipps zum Schutz von Wasserzählern und Leitungen.

Frostschäden an Leitungen oder Wasserzählern könnten verhindert werden, wenn nicht benötigte Wasserleitungen entleert werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes. Das gelte besonders für Garten-, Hof- und Wasserleitungen in Kle