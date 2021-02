Regenrückhaltebecken in Ankumer Neubaugebiet soll sich zum Biotop entwickeln

Damit das Oberflächenwasser bei Starkregen gedrosselt in den Suttruper Bach geleitet werden kann, wurde ein 17 Tonnen schwerer Schacht eingebaut.

Wasserverband Bersenbrück

Ankum. Ein neues Regenrückhaltebecken für das Neubaugebiet in der Kunkheide entsteht zurzeit an der Druchhorner Straße in Ankum.

Das Becken, das das Regenwasser aus dem Baugebiet aufnimmt und zum besonderen Schutz vor starken Niederschlägen angelegt wird, hat ein Stauvolumen von 2300 Kubikmetern. Mit dieser Wassermenge könnte auch ein Freibad befüllt werden, teilt de