Zum 40-jährigen Dienstjubiläum gratulierten Petra Post (von links) Stefan Goda, Michael Wernke und Andreas Schulte.

Samtgemeinde Bersenbrück

Bersenbrück. Im Bersenbrücker Rathaus gehört Petra Post zu den Mitarbeitern, die am längsten in der Verwaltung der Samtgemeinde beschäftigt sind. Jüngst hat sie ein rundes Dienstjubiläum gefeiert.

Nach ihrer Schulzeit in Alfhausen und Osnabrück absolvierte die in Hamburg geborene Petra Post 1978 eine Ausbildung zur Rechtsanwalts- und Notargehilfin. Gleich danach, im Jahr 1981, trat sie eine Stelle im Bersenbrücker Rathaus an, zunächs