Franziskaner-Minoriten gründen Konvent auf Lage in Rieste

Im neuen Konvent auf Lage leben seit dieser Woche Bruder Bernhardin (links) und Bruder Jesmond.

Ilona Ebenthal

Rieste. Die ersten Franziskaner-Brüder sind auf Lage in Rieste angekommen. Am Dienstag, 2. Februar 2021, ist der neue Konvent offiziell gegründet worden. Am Sonntag feiert Bischof Franz-Josef Bode auf Lage eine Messe.

Die eisernen Tore der Durchfahrt zur ehemaligen Kommende Lage sind weit geöffnet. Auf dem Innenhof parken mehrere Autos. „Die Schreiner bauen gerade die Möbel auf“, erklärt Bruder Andreas, der als Provinzialminister hier zwar nicht wohnen w