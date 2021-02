Stellvertretend für die Alten- und Pflegeheime im Altkreis Bersenbrück überreichte Eckhard Droste (Mitte) die ersten CO₂-Ampeln an die Caritas Nordkreis Pflege. Felix Kruse und Gisela Snöink nahmen sie entgegen.

Christian Geers

Altkreis Bersenbrück. Um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus in geschlossenen Räumen zu reduzieren, ist regelmäßiges Lüften unerlässlich. In den Pflegeheimen in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Neuenkirchen und Fürstenau kommen deshalb ab sofort auch CO₂-Ampeln zum Einsatz – dank einer Initiative der Kreissparkasse Bersenbrück.

Ob im Klassenzimmer einer Schule oder im Aufenthaltsraum eines Seniorenpflegeheims – wo viele Menschen zusammenkommen ist es schwierig, die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu minimieren. Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen und