Bürger diskutieren Ideen für die Zukunft von Bippen und Eggermühlen per Videokonferenz

Die Vertiefungsplanung der Gemeinden Bippen und Eggermühlen geht in die nächste Runde – aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin online.

Sreenshot: noz.de/pro-t-in GmbH

Eggermühlen. Die Vertiefungsplanung in Eggermühlen und Bippen geht in die nächste Phase. Am 15. und 18. Februar finden runde Tische als Videokonferenzen statt. Dabei geht es um die beiden Schwerpunktthemen "Basisdienstleistungen" und "Ländlicher Tourismus", wie Tim Strakeljahn von der pro-t-in GmbH aus Lingen mitteilt.

Im Oktober 2020 startete die Vertiefungsplanung in Bippen und Eggermühlen mit einer Bürgerversammlung. Seitdem wurden alle weiteren Schritte des Prozesses über die Beteiligungsplattform bipegg.pro‐dorfentwicklung.de durchgeführt.