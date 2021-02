Warten auf die Impfung: Seit einigen Tagen bemüht sich ein 82-jähriger Mann aus Eggermühlen um einen Termin für eine Corona-Impfung – bislang vergeblich.

dpa/Marijan Murat

Altkreis Bersenbrück. 0800 9988665 - kein Anschluss unter dieser Nummer. Seitdem am Donnerstag, 28. Januar 2021, in Niedersachsen die Telefonhotline zur Terminvergabe für eine Corona-Impfung Impfung gegen Corona freigestaltet ist, bemüht sich ein 82-jähriger aus dem Osnabrücker Nordkreis um einen Impftermin - bislang vergeblich. "Es ist zum Davonlaufen", schildert der Mann seine Erfahrungen.

Gleich am Donnerstagmorgen sitzt der Eggermühlener (sein Name ist der Redaktion bekannt) am Telefon, um sich einen Termin für eine erste Corona-Impfung in einem Impfzentrum geben zu lassen. Mit seinen 82 Jahren gehört er zu den ersten, die