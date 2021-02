Der Ferienhof Wübbold in Rieste ist wie im letzten Jahr als beliebtester Ferienhof Niedersachsens ausgezeichnet worden.

Ferienhof Wübbold

Rieste . Der Ferienhof Wübbold in Rieste in erneut als "beliebtester Ferienhof in Niedersachsen" ausgezeichnet worden. Das hat das Vermittlungsportal LandReise.de bekannt gegeben, das die Preisträger jährlich unter den Nutzern ermittelt.

In diesem Jahr fand die Bekanntgabe der Sieger unter den über 250 Teilnehmern nur online statt und nicht wie in den Vorjahren im Rahmen der Grünen Woche in Berlin. Dort war der Ferienhof am Alfsee schon im letzten Jahr zum beliebtesten