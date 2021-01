Gottesdienst in Ankumer Kirche wird zum interaktiven Erlebnis

Mit Leinwand und Handys gestaltete die Kolpingjugend in Ankum einen Gottesdienst.

Jana Seibel

Ankum. Telefonieren mitten im Gottesdienst? In einem Abendgottesdienst in Ankum war dies erlaubt und sogar ausdrücklich erwünscht. Vier Mitglieder der Kolpingjugend Ankum gestalteten in der Kirche St. Nikolaus einen ungewöhnlichen Wortgottesdienst. Moderne Technik machte ihn zu einem interaktiven Ereignis. Der Gottesdienst drehte sich um das Thema Gottesbilder.

Hinter dem Altar der St. Nikolaus Kirche ist eine Leinwand aufgestellt, vor dem Altar ein Mikrofon. Beim Reinkommen kann sich jeder Besucher einen Zettel und einen Stift mitnehmen. „Für später“, wird erklärt. Lange haben die vier Jugendlich