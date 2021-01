Textbanner lädt Bersenbrücker zum stillen Gedenken an die Holocaust-Opfer ein

Eine Texttafel am Bersenbrücker Mahnmal lädt am Holocaust-Tag ein zum stillen Gedenken an die Opfer des Nationalsoziallismus

Jutta Stalfort

Bersenbrück. Mit einer Textbanner erinnerte am Mittwoch der Arbeitskreis für jüdische Geschichte in der Samtgemeinde Bersenbrück an den Holocaust-Gedenktag.

Am 27. Januar 1945 befreiten russische Truppen das Konzentrationslager Auschwitz. Das Datum wird in aller Welt zum Anlass genommen für Gedenkfeiern für die Opfer des Holocausts. Wegen der Corona-Pandemie wurden viele dieser Feierstunden in