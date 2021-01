Mädchenmörder und Missbrauch: Was der Bersenbrücker Kommissar Reinhard Hagen erlebt hat

Ende der Verbrecherjagd: Mehr als zehn Jahre leitete Reinhard Hagen den Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Bersenbrück. Jetzt geht er in Ruhestand.

Jürgen Ackmann

Altkreis Bersenbrück. Der Muttermord im Ankumer Ortsteil Druchhorn. Ein Mann, der seine Stieftochter im Alter von neun Jahren sexuell missbraucht hat. Der "Mädchenmörder" Ronny Rieken aus dem Emsland. Alles Fälle, an denen Reinhard Hagen mit gearbeitet hat. Der Erste Kriminalhauptkommissar hat dabei in menschliche Abgründe geschaut. Nun geht er nach 43 Jahren im Polizeidienst in den Ruhestand – und hat viel zu erzählen.

Der gebürtige Fürstenauer hat gleich in den ersten Monaten seiner Polizei-Laufbahn in Hannoversch Münden Bekanntheit erlangt. Aber nicht mit spektakulären Fällen. Die Landespolizeischule Niedersachsen suchte vielmehr für ihre Ausbildungsbro