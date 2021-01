BBS Bersenbrück plant Infoabend per Vidokonferenz

Alles bereit zum Infoabend per Videokonferenz. BBS-Leiter Thomas Kohne testet das "Studio".

BBS/Christian Sperber

Bersenbrück. Wenn die Berufsbildenden Schulen Bersenbrück zum Infoabend laden, kommen bis zu 300 Interessenten. In Coronazeiten geht so etwas natürlich nicht. Deswegen stellen Fachlehrer am Donnerstag, 4. Februar 2021, Ausbildungsgänge und Schulformen online vor und beantworten Fragen.

Videokonferenzen erfreuen sich in Coronazeiten großer Beliebtheit, sie bieten ein risikoloses Zusammentreffen vieler Personen. Parteien, Firmen und auch Schulen machen es. In Schulen sprechen auf diese Weise bislang Lehrer eher mit ih