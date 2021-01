Anton Harms aus Rieste in der "Camping Hall of Fame"

Anton Harms wurde in die Camping Hall of Fame aufgenommen.

Johannes Kapitza

Rieste. Hohe Auszeichnung für Anton Harms: Der ADAC hat den ehemaligen Geschäftsführer des Alfsee-Campingplatzes aus Rieste in die europäische "Camping Hall of Fame" aufgenommen.

In der erstmals virtuell durchgeführten ADAC Camping Gala wurden die Gewinner der "wichtigsten Camping- Auszeichnung Europas gekürt", wie es in einer Pressemitteilung des Automobilclubs heißt. ”Die ADAC Camping Awards sind so etwas wie der