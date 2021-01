Kompetenz und persönliche Betreuung: Nach zwei Operationen schätzt Detert Brummer-Bange das ganzheitliche Konzept des Orthopädie-MVZ am Ankumer Krankenhaus, das Mumme Schüller leitet.

MHA/Geers

Ankum. Wie wichtig ein leistungsfähiges und gut funktionierendes Krankenhaus in der Nähe sein kann, lernt Detert Brummer-Bange gerade quasi am eigenen Leib. Ankums Bürgermeister ließ sich zweimal im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) für Orthopädie am Marienhospital Ankum-Bersenbrück operieren. Und ist begeistert vom Konzept des Zentrums und des Hauses.

In den vergangenen Monaten hatte man Detert Brummer-Bange des Öfteren mit einem auffälligen Schulterverband gesehen. Arge Schulterschmerzen hätten ihm zu schaffen gemacht, berichtet der Ankumer Bürgermeister. Auf beiden Seiten bildete sich