Wie die Bürger im Altkreis Bersenbrück seit Jahren die Erinnerungen an den Holocaust wach halten

An der Gedenkstele beim Bersenbrücker Bahnhof fand 2006 zum ersten Mal eine Holocaust-Gedenkfeier statt. Wegen der Coronapandemie ist die Feier in diesem Jahr abgesagt worden.

Schmitz, Martin

Bersenbrück. Zum ersten Mal seit 2006 soll es keine Feier zum Holocaust-Gedenken am 27. Januar am Bersenbrücker Bahnhof geben. Doch die Gedenkstele hat ihre historische Mission bereits erfüllt. Sie half, eine Erinnerungskultur für jüdisches Leben im Altkreis Bersenbrück anzuschieben. Im Sommer sollen nun auch in Bersenbrück Stolpersteine verlegt werden.

Das Erlebnis von Krieg und Terror kann ein Volk über Generationen traumatisieren. Es brauchte Zeit, bis die Deutschen hinter den Schrecken des Zweiten Weltkriegs den Terror des Nationalsozialismus ausmachen konnten. Bis sie der Opfer gedenk