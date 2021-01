Babybesuchsdienst der Samtgemeinde Bersenbrück berät junge Eltern auch in Corona-Zeiten

Mit viel Liebe zum Detail sind die Babysöckchen gestrickt, die der Kiwanis-Club Melle dem Babybesuchsdienst der Samtgemeinde Bersenbrück spendiert hat.

Samtgemeinde Bersenbrück

Bersenbrück. Die Beratungen junger Eltern durch die Babybesucherinnen in der Samtgemeinde Bersenbrück erfolgen in Corona-Zeiten telefonisch. Die Begrüßungstasche mit Geschenken und Infomaterialien gibt es natürlich trotzdem direkt an der Haustür. Neuerdings gehören selbstgestrickte Babysöckchen zum Inhalt – eine Spende des Kiwanis-Clubs Melle.

Der Babybesuchsdienst der Samtgemeinde Bersenbrück informiert die Eltern von Neugeborenen schon früh über die bestehenden Beratungs- und Unterstützungsangebote im Landkreis Osnabrück. Die Babybesucherinnen können auch Fragen und mögliche Pr