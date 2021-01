Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ankum bereiteten vor dem Haus alles für einen Löscheinsatz vor, konnten aber das Material wenig später wieder zusammenpacken.

Patrick Siebrecht

Ankum. Die Freiwillige Feuerwehr Ankum wurde am Dienstagabend um 18.04 Uhr gemeinsam mit dem Rettungsdienst und der Polizei zu einem Zweifamilienhaus an der Straße Grüner Weg in Ankum gerufen. Bewohner hatten in dem Haus Gasgeruch wahrgenommen.

Als die ersten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ankum an der Einsatzstelle eintrafen, hatten die Bewohner das Zweifamilienhaus bereits verlassen. Die Einsatzkräfte brachten einen Hochleistungslüfter in Position und bereiten sich darauf