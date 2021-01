Bürgerservice und ein Teil der Verwaltung sollen vom Rathaus ins Marktzentrum gegenüber umziehen, beschloss der Bersenbrücker Samtgemeinderat.

Horst Schwitalla

Ankum/Bersenbrück. Mit breiter Mehrheit habe der Bersenbrücker Samtgemeinderat am Dienstagabend in Ankum beschlossen, Büroräume für die Verwaltung in Bersenbrück anzumieten. Dies teilte Samtgemeindebürgermeister Michael Wernke mit. Die Entscheidung fiel im nichtöffentlichen Teil, nach einem öffentlichen Schlagabtausch, in dem die CDU den Stil der Diskussion scharf kritisierte.

Im öffentlichen Teil der Samtgemeinderatssitzung, die eigens zu diesem Thema angesetzt worden war, wiederholte Wernke seinen bereits bekannten Standpunkt in der Sache. Demzufolge sei die Verwaltung nach reiflicher Überlegung und P