Drei pralle Bargeldumschläge übergaben für das Tannenbaum-Sammelteam Bernd Hengehold (Zweiter von links) und Udo Göwert (Fünfter von links). Unser Bild zeigt sie mit Claudia Buschermöhle, Andreas Hömer, Stefan Klune und Guido Bokeloh.

Georg Geers

Eggermühlen. Wenn alle mitmachen, lässt sich auch in der Corona-Krise vieles hinkriegen. Das zeigte die Tannenbaumaktion am vergangenen Samstag in Eggermühlen.

Seit Jahren fahren Freiwilligenteams unter Leitung von Günther Kirchner an einem Samstag im Januar duch das Dorf und sammeln abgeschmückte Weihnachtsbäume ein – gegen eine kleine Spende für einen guten Zweck. Wegen der Corona-Ansteckungsgef