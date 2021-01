In sozialen Medien wie Instagram wollen die Azubis in den Rathäusern der vier Samtgemeinden im Altkreis Bersenbrück künftig über ihren Alltag berichten (Symbolfoto).

Robert Günther/dpa

Quakenbrück/Bersenbrück/Fürstenau/Neuenkirchen. Neue Auszubildende gewinnen, den vielfältigen Arbeitsalltag vorstellen und die Verwaltungen der Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen präsentieren. Das machen die Samtgemeinde-Azubis ab sofort auf ihrem gemeinsamen Social-Media-Account.

Die Nachwuchsgewinnung für die Arbeit in der eigenen Verwaltung ist in allen vier Samtgemeinden ein wichtiges Thema und junge Leute verbringen heutzutage viel Zeit in den sozialen Medien – warum diese beiden Dinge nicht aktiv für die Gewinn