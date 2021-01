Ankums Handballdamen schreiben emotionalen Abschiedsbrief an Trainer

Trainer Andreas Podschul verlässt die Quitt-Damen.

Burkhard Dräger

Ankum. Er wollte noch die Saison 2020/2021, seine zehnte, mit der 1. Damen-Handball-Mannschaft des SV Quitt Ankum beenden, doch Corona hat allen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun verlässt Handball-Trainer Andreas Podschul schon Anfang 2021 die Quitt-Damen, da er sich beruflich verändert und neu orientieren muss.

Zum 1. März 2021 wird also Andreas Podschul mit seiner Frau Tina und Hund Lotta nach Wismar an die Ostsee ziehen. "Seine Mädels" vom SV Quitt Ankum haben sich mit einem sehr emotionalen Brief von ihm verabschiedet, da sie ja wegen der Coron