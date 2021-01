Wenn Gott plötzlich auf der Rückbank sitzt: Auch der Film "Evan Allmächtig" soll im Filmgottesdienst der Kolpingjugend Ankum eine Rolle spielen. Szene mit Morgan Freeman und Steve Carell.

Paramount Pictures

Ankum. Die Kolpingjugend Ankum plant einen Wortgottesdienst, in dem Filmszenen im Mittelpunkt sehen sollen. Stattfinden soll er 24. Januar 2021, die Teilnehmer sollen auf Corona-Abstand mit dem Handy in der Ankumer Kirche miteinander in Verbindung treten.

„Wer ist Gott für dich?“ solle die Leitfrage dieses Gottesdienstes am Sonntagabend, teilt Mats Vormbrocke seitens der Kolpingjugend mit. Kaplan Markus Hartlage wird den Gottesdienst halten, beginnen soll er um 18 Uhr. Die Kolpingjugend