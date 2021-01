Franz-Josef Ewerding führt CDU in Ankum, Eggermühlen und Kettenkamp

Der geschäftsführende Vorstand des CDU-Gemeindeverbandes Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp (von links): André Campe, Christoph Lüken, Thomas Lemmermöhle, Franz-Josef Ewerding, Burkhard Küst und Achim Windischmann.

Anita Lennartz

Ankum. Das war wohl die kürzeste Mitgliederversammlung in der Geschichte des CDU-Gemeindeverbandes Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp: In nicht einmal 45 Minuten wurden die 15 Punkte der Tagesordnung einschließlich Vorstandswahlen abgearbeitet.

Der CDU-Gemeindeverband Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp geht mit neuem Vorsitzenden in das Jahr 2021. Franz-Josef Ewerding führt die Christdemokraten in den drei Gemeinden an, einstimmig hatten die Mitglieder den Ankumer ins Amt gewählt. Ewerd