Die Straße Blumenhalle in Gehrde soll saniert und ausgebaut werden.

Sigrid Schüler

Gehrde. Neuer Kindergarten, neues Baugebiet, Straßensanierungen: Die Gemeinde Gehrde hat eine Wunschliste für 2021. Das Geld werde aber nicht für alles reichen, sagte Bürgermeister Günther Voskamp in der jüngsten Ratssitzung. Er stellte Maßnahmen vor, die die Gemeinde in den nächsten Jahren in Angriff nehmen müsse, je nachdem, was die Finanzen hergeben.