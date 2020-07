Schöne Dinge in großer Vielfalt – Kunsthandwerk in der "Riesterei"

Riesterei-Mitarbeiterin Susanne Nannemann (links) stand den Ausstellungsbesuchern Rede und Antwort.

Ilona Ebenthal

Rieste. Kunsthandwerkermarkt in Corona-Zeiten: Wie gut das funktioniert, zeigte sich am Wochenende in der "Riesterei", wo 20 Hobbykünstler ausstellten.