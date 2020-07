Boardinghaus am Ankumer See

Unter demTitel "Beherbergungsbetrieb - Boardinghaus" lliegt die Baugebietsplanung für die Ferienappartementanalge am Ankumer See neu aus.

Gemeinde Ankum

Ankum. Ab Montag, 27. Juli 2020, liegen die Pläne für das Baugebiet einer Ferienappartementanlage am Ankumer See zum zweiten Mal öffentlich aus, teilt die Gemeinde Ankum mit. Grund seien Änderungen, unter anderem sei das Baugebiet umbeannnt in „Beherbergungsbetrieb – Boardinghaus“.