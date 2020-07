Bersenbrück/Osnabrück. Über drei Jahre stritten sich die Grünen-Stadtratsfraktion und die Stadt Bersenbrück um Einsicht in drei Akten. Die Grünen klagten. Am Montag wurde das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Osnabrück mit einer Einigung eingestellt.

