Eggermühlen. Erstmals seit 57 Jahren fand die legendäre „Mondacht auf Hawaii“ auf dem Gelände des Gasthofes Böhmann nicht statt. Stattdessen lädt der Gastronom an den ursprünglich geplanten Mondnachtterminen auf seine hawaiianisch dekorierte Außenterrasse ein.

