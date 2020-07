Bersenbrück. Auf rund 20 Hektar Kulturfläche zieht Gärtner Hubert Geers verschiedene Sorten Obst- und Ziergehölz, darunter Rosen in großer Stückzahl. Geers setzt beim Anbau der Pflanzen auf Bioqualität. Seine Produkte vertreibt das Bersenbrücker Familienunternehmen deutschlandweit über Gartencenter und Baumärkte.

