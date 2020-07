Alfhausen. Der Landkreis Osnabrück hat das St.-Antonius-Stift in Alfhausen vorsorglich unter Quarantäne gestellt und ein Besuchsverbot ausgesprochen. Bei Corona-Reihentests seien zwei Mitarbeiterinnen und ein Bewohner positiv getestet worden. Bei den Getesteten gebe es aber keine Symptome, teilt die Caritas Nordkreis Pflege als Heimbetreiber mit.

