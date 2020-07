Bersenbrück. Die "Summer Lounge" am Freitag in Bersenbrück lief bestens an mit Livemusik und 250 Besuchern. Am Samstagabend soll es weitergehen. Außerdem plant Bernd Lagemann drei Tage Mini-Reggae Jam Anfang August. Mit "Live-Schalte" nach Jamaika, wo Bands nicht nur für Bersenbrück spielen sollen.

