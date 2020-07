In Bersenbrück hat Kassem Taleb mit der Produktion von Atemschutzmasken begonnen.

Michael Gründel

Bersenbrück. In Bersenbrück steigt ein junger Unternehmer in die Produktion von Atemschutzmasken ein. Der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann kam am Freitag eigens in die Kleinstadt nördlich von Osnabrück, um den Startknopf einer nagelneuen Produktionsanlage zu drücken.