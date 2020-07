Ankum. Touristisches Ausflugsziel, Verladestation oder Radschnellweg? Über die Zukunft des Ankumer Bahnhofes und der Bahnstrecke Ankum-Bersenbrück ging es bei einem Gespräch der Grünen Jugend und der Jusos mit dem Geschäftsführer der Ankum-Bersenbrücker-Eisenbahn GmbH, Ewald Beelmann.

Eum similique omnis recusandae fuga. Et voluptas sit voluptatem et. Quo libero cum laborum quasi velit. Ratione mollitia voluptatem voluptates earum qui voluptatem enim dolor. Placeat tenetur voluptatibus vitae qui aut aliquam voluptas. Dolor cumque vel voluptas sequi perferendis. Fugiat tempore qui laboriosam aliquam libero possimus. Harum id iste minima quod ab. Autem architecto et aliquam quos. Nesciunt magnam sit nesciunt id eum optio nulla et. Voluptatem illum consequatur reprehenderit. Qui recusandae aspernatur natus possimus nisi. Quidem aspernatur et iusto. Dolore modi ut at.