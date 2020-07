Bersenbrück. Die Bauarbeiten an der Bramscher Straße in Bersenbrück sind abgeschlossen. Allerdings ist die Bersenbrücker SPD nicht ganz zufrieden. Denn nachdem der gepflasterte Angebotsstreifen für Fahrradfahrer zwischen Lindenstraße und Bahnhofstraße entfernt und durch eine neue Asphaltschicht ersetzt worden ist, fehle nun ein farblich abgegrenzter Bereich für Fahrradfahrer, bemängeln die Sozialdemokraten.

